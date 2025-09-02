Endlich! Bei Evotec sorgen Insider für ein wichtiges Signal. Die Aktie reagiert zwar noch nicht, aber mittelfristig könnte sich dies als Kaufsignal herausstellen. Derzeit herrscht noch Skepsis. Bullish sind Analysten gegenüber Vidac Pharma. Im Herbst 2024 hatte sich die Biotech-Aktie vervielfacht. Geht es jetzt wieder Richtung Allzeithoch? Geht es nach den Analysten, sind deutlich höhere Kursgewinne möglich. Dagegen ist Valneva nichts für schwache Nerven. Nach der Kursverdoppelung innerhalb weniger Wochen ist die Aktie wieder abgestürzt. Analysten raten zwar zum Kauf, rasieren das Kursziel aber deutlich.Den vollständigen Artikel lesen ...
