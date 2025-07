Genf - Temenos hat im zweiten Quartal deutlich mehr mit dem Verkauf von Bankensoftware eingenommen als im Jahr zuvor. Auch der Gewinn unter dem Strich kletterte in die Höhe. Nun hebt der Bankensoftwarehersteller die Prognose für das Gesamtjahr an. In den Monaten von April bis Juni 2025 erreichte der Umsatz 277,6 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Das waren 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Lizenzeinnahmen für ...

