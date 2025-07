Philips - PHIA: niederländische Medizintechnik-Aktie mit Bottomfishing-Setup!

Achtung Quartalszahlen nächste Woche!

Fundamental sieht es übel (noch) aus! Ist der Turnaround bei der Philips-Aktie (PHIA) im Chart schon erkennbar? Liefert das Golden Cross zusätzliches Momentum?

Philips (PHIA) - ISIN NL0000009538

Rückblick: Der Kursverlust von rund 17 Prozent in den vergangenen sechs Monaten deutet an, dass der Philips-Aktie immer noch das negative Stigma, das aus den Produktrückrufen und rechtlichen Auseinandersetzungen der Vorjahre anhängt. Dennoch gibt es auch positive Anzeichen, die wir nicht unter den Teppich kehren wollen. So hat das Wertpapier nach dem Tief im April ein höheres Tief gezeigt und auf der Oberseite eine Widerstandslinie formiert.

Philips-Aktie: Chart vom 22.07.2025, Kürzel: PHIA Kurs: 21.15 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn die Philips-Aktie die Linie bei circa 21.45 EUR überschreitet, wäre der Weg frei bis zur Unterkante der Kurslücke vom Februar. Schön wäre, wenn das erst am kommenden Dienstag nach Veröffentlichung des Quartalsergebnisses passiert, weil die Marktteilnehmer dann mit einer klaren Perspektive entscheiden können und die gröbsten Überraschungen erst einmal abgeräumt sein dürften. Ein Golden Cross, das heißt das Überkreuzen der beiden im Chart abgebildeten gleitenden Durchschnitten, könnte zusätzliches Momentum liefern.

Mögliches bärisches Szenario

Philips sorgte lange Zeit für Pleiten, Pech & Pannen. Unklar ist, ob das Medizintechnik-Unternehmen schon genug Vertrauen für den Turnaround gewonnen hat. Die eng beieinander liegenden EMAs bieten eine klar definierte Möglichkeit zur Absicherung, die wir uns nicht entgehen lassen sollten.

Meinung:

Philips kämpft mit schwacher China-Nachfrage, konnte aber durch nordamerikanische Aufträge und starke Medizintechnik-Verkäufe teilweise kompensieren. Belastungen entstehen durch US-Rechtsstreitkosten und die kostspielige Produktionsverlagerung aus China wegen drohender Zölle. Wer hier trotz drei Verlustjahren in Folge grundsätzlich bullisch gestimmt ist, sollte mit einem Long-Einstieg bis zu den Quartalszahlen warten, um nicht ganz im Blindflug zu handeln.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 19.98 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 28.76 Mio. EUR

Meine Meinung zu Philips ist neutral.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/philips-aktie-zu-teuer-fuer-schwaches-wachstum/

Veröffentlichungsdatum: 22.07.2025

Autor: Thomas Canali

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.