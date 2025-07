Der virtuelle KI-Assistent bietet rund um die Uhr Analyse- und Modellierungsunterstützung und hilft Finanzinstituten, die Modellentwicklung zu beschleunigen.

Experian, ein weltweit führendes Daten- und Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass Experian Assistant, eine agentenbasierte und KI-gestützte Lösung, die den Entwicklungszyklus der Datenmodellierung spürbar beschleunigt, den 2025 Globee Award for Technology gewonnen hat, mit dem "Personen, Produkte und Organisationen ausgezeichnet werden, die die Technologielandschaft voranbringen, reale Probleme lösen und die Zukunft gestalten". Experian Assistant wurde in der Kategorie "Enterprise Artificial Intelligence Solutions" ausgezeichnet.

Mit Experian Assistant können Finanzinstitute Daten untersuchen, Modelle erstellen und implementieren, deren Leistung überwachen und die Markteinführung neuer Angebote beschleunigen. Die Lösung ist in die Experian Ascend Platform integriert und beschleunigt den Modellierungszyklus spürbar, indem sie die Modellentwicklungszeiten von Monaten auf Tage und in manchen Fällen sogar auf Stunden verkürzt.

"Experian transformiert die Art und Weise, wie Finanzinstitute Innovationen vorantreiben, und versetzt sie in die Lage, Datenanalysen schneller denn je in die Praxis umzusetzen", so Scott Brown, Group President Financial Services, Experian North America. "Experian Assistant fungiert als stets verfügbarer Analyse- und Modellierungsexperte, der Echtzeit-Antworten, Unterstützung bei der Programmierung und Modelltransparenz bietet und so die Modellentwicklung erheblich beschleunigt. Wir fühlen uns geehrt, den Globee Award für Technologie in Anerkennung dieses transformativen Produkts zu erhalten".

Weltweit führende Finanzinstitute vertrauen auf die Ascend-Plattform von Experian, um fortschrittliche Datenanalysen durchzuführen und Kreditentscheidungen zu treffen. Tatsächlich hat eine aktuelle unabhängige Studie von Forrester ergeben, dass die Plattform globalen Banken und Kreditgebern dabei hilft, Entscheidungen zu Krediten und zur Betrugsprävention zu verbessern, und ihnen eine Kapitalrendite (ROI) von 183 bietet, sodass sich die Investition innerhalb von 12 Monaten amortisiert. Ergänzend zur Plattform liefert Experian Assistant tiefere Einblicke in Kreditdaten und begleitet Unternehmen bei der Umsetzung von Best Practices im Bereich Analytik. Durch die Erweiterung ihrer Datenkapazitäten und den Einsatz fortschrittlicher agentenbasierter KI ermöglicht Experian Assistant diesen Institutionen, ein breiteres Spektrum von Verbrauchern effektiver zu bewerten.

Die diesjährigen zwanzigsten jährlichen Globee Awards for Technology 2025 erhielten fast 2.000 Nominierungen aus aller Welt. Die Auszeichnungen beruhen zu 100 auf echten Verdiensten, und die Gewinner werden ausschließlich anhand der Durchschnittsnoten unabhängiger Juroren ausgewählt. Weitere Informationen zu den Globee Awards for Technology 2025 finden Sie unter: https://globeeawards.com/technology/winners/.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen, das im FTSE 100 Index der Londoner Börse (EXPN) gelistet ist, verfügen wir über ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250722000331/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Öffentlichkeitsarbeit

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com