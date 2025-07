Die neueste Ergänzung der Experian-Assistant-Produktfamilie ermöglicht Finanzinstituten die schnelle, transparente und auditfähige Dokumentation, Validierung und Überwachung von Modellen

Experian hat heute die Einführung von Experian Assistant for Model Risk Management bekannt gegeben, einer einzigartigen Lösung, die Finanzinstituten dabei hilft, Modelle über den gesamten Modellentwicklungszyklus hinweg effizienter zu steuern und zu verwalten. Die Lösung ist vollständig in die Experian Ascend Platform integriert und basiert auf der ValidMind-Technologie. Sie beschleunigt die Modellvalidierung, verbessert die Auditierbarkeit und Transparenz und kann Finanzinstituten dabei helfen, regulatorische Risiken und Reputationsrisiken zu reduzieren. Die Markteinführung folgt auf die im Oktober letzten Jahres erfolgte Einführung des preisgekrönten Experian Assistant mit seinen KI-gestützten Funktionen für den Modelllebenszyklus.

"Manuelle Dokumentation, isolierte Validierungen und eine begrenzte Überwachung der Modellleistung können das Risiko erhöhen und die Modellbereitstellung verlangsamen", so Vijay Mehta, EVP, Global Solutions and Analytics, Experian Software Solutions. "Die Einhaltung von Richtlinien zum Modellrisikomanagement kann für Finanzinstitute ein enormer strategischer Vorteil sein, wenn sie Dokumentationen schnell und in großem Umfang erstellen, überprüfen und validieren können. Diese neue Lösung bietet genau diese Funktionen."

Da Finanzinstitute ihre Innovationen beschleunigen, müssen sie die Umstellung auf GenAI-fähige Funktionen mit der Einhaltung globaler Richtlinien für das Modellrisikomanagement wie SR 11-7 (USA) und SS1/23 (Großbritannien) in Einklang bringen. Experian Assistant for Model Risk Management bietet Finanzinstituten anpassbare, vordefinierte Vorlagen, zentralisierte Repositorys für die Modell-Governance und transparente interne Workflow-Genehmigungen, sodass sie regulatorische Richtlinien sicher und effizient einhalten können.

"Unsere Partnerschaft mit Experian ist ein wichtiger Schritt vorwärts bei der Operationalisierung von KI für Governance und Modellrisikomanagement", sagte Jonas Jacobi, CEO von ValidMind. "Durch die Integration der Automatisierungs- und Governance-Funktionen von ValidMind in Experian Assistant for Model Risk Management helfen wir Finanzinstituten, schneller voranzukommen und die Erwartungen der Regulierungsbehörden zu erfüllen."

"Die Kombination aus der kommerziellen Expertise und Präsenz von Experian und der Technologie von ValidMind bildet die Grundlage für eine skalierbare und erklärbare KI über den gesamten Kredit- und Risikolebenszyklus hinweg", sagte Sid Dash, Chief Researcher bei Chartis. "Diese Partnerschaft adressiert eine wachsende Herausforderung der Branche die Notwendigkeit, eine angemessene KI-Governance zu etablieren, die mit einem sich weiterentwickelnden Technologie- und Regulierungsumfeld im Einklang steht und einen Rahmen für Institutionen bietet, um ihre Modellrisikopraktiken zu modernisieren."

Warum das wichtig ist

Beschleunigt die Markteinführung durch die Optimierung der Modelldokumentation und -genehmigung, wodurch die interne Genehmigungszeit um bis zu 70 reduziert wird und Finanzinstitute Modelle schneller einsetzen können.

Durch die Automatisierung manueller Prozesse wird die Erstellung, Pflege und Validierung komplexer Dokumente für die Datenerfassung und Modellentwicklung beschleunigt.

Optimiert die Arbeit des Validierungsteams durch schnellen Zugriff auf konsistente Berichte und deren Erstellung.

Bietet die Möglichkeit, Modelle mit Berichtseinblicken zu überwachen, um das Vertrauen in die Leistung und den Wert eines Modells sicherzustellen.

Diese Einführung stärkt die preisgekrönte Experian-Assistant-Produktfamilie weiter und erweitert die bewährten Automatisierungs- und GenAI-Funktionen von der Modellentwicklung bis hin zur Modell-Governance.

Darum Experian Assistant für das Modellrisikomanagement

Exzellenz im Modellrisikomanagement Vereinfachen Sie die Modelldokumentation durch Automatisierung, geführte Workflows und nahtlose Tool-Integration.

Vereinfachen Sie die Modelldokumentation durch Automatisierung, geführte Workflows und nahtlose Tool-Integration. Risikominderung Verbessern Sie die Konsistenz, um sich besser an sich ändernde regulatorische Richtlinien anzupassen und das Risiko von Compliance-Verstößen und Geldstrafen zu minimieren.

Verbessern Sie die Konsistenz, um sich besser an sich ändernde regulatorische Richtlinien anzupassen und das Risiko von Compliance-Verstößen und Geldstrafen zu minimieren. Verbesserte Konnektivität Der Zugriff auf die Analyseexperten von Experian und Ascend Ops für die Registrierung und Bereitstellung von Modellen, die Modellüberwachung und die Szenarioplanung gewährleistet eine robuste Überwachung und betriebliche Effizienz.

TUm mehr über Experian Assistant für das Modellrisikomanagement zu erfahren oder eine Demo zu vereinbaren, besuchen Sie https://www.experian.com/business/products/assistant-for-model-risk-management.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen, das im FTSE 100 Index der Londoner Börse (EXPN) gelistet ist, verfügen wir über ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

