Die Integration stärkt die Ascend-Plattform von Experian durch KI-gestützte Identitätsprüfung für schnellere Entscheidungen, strengere Identitätsprüfungen und ein nahtloses Kundenerlebnis

Experian gab heute die Integration von Incode Technologies, Inc. ("Incode") in die Experian Ascend Platform bekannt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine nahtlose, sichere und effiziente Identitätsprüfung für über 1.800 globale Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Gesundheitswesen und digitales Marketing.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die fortschrittliche Identitätsprüfung und Echtzeit-Metadatenanalyse von Incode als optionale Komponente innerhalb der CrossCore Document Verification Suite von Experian in Nordamerika angeboten, wobei eine weltweite Expansion geplant ist. Die KI-gestützte Technologie von Incode stärkt die Identitäts- und Betrugslösungen von Experian durch die Überprüfung und Verknüpfung von Identitätselementen wie amtlichen Ausweisen, Gesichtserkennung, Lebendigkeitsprüfungen und Echtzeit-Metadaten.

"Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Experian für innovative, sichere und kundenorientierte Lösungen", sagte Marika Vilen, Senior Vice President of Global Partnerships and Commercialization bei Experian. "Durch die Integration der hochmodernen Identitätsprüfungstechnologie von Incode in die Ascend-Plattform ermöglichen wir Unternehmen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihre Betrugs- und Risikostrategien mit beispielloser Agilität und Präzision anzupassen."

Die Identitätsprüfung ist ein zentraler Bestandteil des Identitäts- und Betrugsportfolios von Experian und hilft Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität bei gleichzeitiger Gewährleistung eines nahtlosen Kundenerlebnisses. Diese Integration bietet einen stärkeren Schutz vor synthetischer Identität und Anwendungsbetrug sowie eine höhere Genauigkeit bei der Erkennung und Identifizierung von Mitarbeitern.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Experian, um deren Plattform mit der fortschrittlichsten KI-Identitätsprüfungstechnologie auf dem Markt zu unterstützen", sagte Ricardo Amper, Gründer und CEO von Incode. "In einer Welt, in der Deepfakes, KI-gesteuerte Betrugsmaschen und agentenbasierte KI sich mit beispielloser Geschwindigkeit weiterentwickeln, sind verbesserte Schutzmaßnahmen von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam bekämpfen wir die häufigsten Betrugsmaschen mit unübertroffener Geschwindigkeit, Sicherheit und Genauigkeit und sorgen gleichzeitig für ein nahtloses und intuitives Benutzererlebnis."

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen, das im FTSE 100 Index der Londoner Börse (EXPN) gelistet ist, verfügen wir über ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Über Incode Technologies, Inc, ("Incode")

Incode ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Identitätsprüfung und biometrischer Authentifizierung, der Unternehmen dabei unterstützt, Vertrauen in der digitalen Welt aufzubauen. Mit über zehn Jahren Innovationserfahrung liefert Incode modernste Technologie zur Sicherung von Betriebsabläufen und zur Betrugsbekämpfung in verschiedenen Branchen.

Experian und die hierin verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hierin erwähnte Produkte und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

