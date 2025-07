Coherent Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Lösungen und Produktentwicklung, hat die Ernennung zweier neuer Führungskräfte bekannt gegeben. Damit setzt das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung beschleunigtes Wachstum und Expansion durch Innovation und verstärkte Kundenpartnerschaften.

Coherent's leadership team is doubling down on its mission to design and build digital solutions that enable significant digital value creation opportunities for clients.

Tom Stallings trat Coherent Solutions in der neu geschaffenen Position des Chief Revenue Officer (CRO) bei, wo er die globale Geschäftsentwicklung und das Liefermanagement für Kunden überwacht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Leitung von Markteinführungsfunktionen in Technologieunternehmen war Tom zuvor in leitenden Positionen bei der HTEC Group und Thoughtworks tätig.

Shawn Torkelson trat Coherent Solutions als Global Chief Marketing Officer (CMO) bei, wo er ein multinationales Team leitet, das die Marke, die Marktpositionierung und die Nachfragetreiber des Unternehmens neu definiert, um die Verbindung zwischen der Wachstumsgeschichte von Coherent und seinen Kunden zu stärken. Shawn hatte zuvor leitende Positionen bei der HTEC Group und KPMG inne.

In diesem Jahr feierte Coherent Solutions sein 30- jähriges Bestehen als erstklassiger digitaler Partner für Start-ups, Scale-ups und viele der weltweit bekanntesten Unternehmensmarken. Mit dem Eintritt in diese nächste Phase verstärkt das Führungsteam sein Engagement für die Entwicklung digitaler Lösungen, die Kunden die Schaffung digitaler Werte ermöglichen.

"Was uns beide an Coherent Solutions fasziniert hat, ist das jahrzehntelange Muster der konsequenten Schaffung greifbarer digitaler Werte durch die Entwicklung strategischer Produkte und Lösungen. In hart umkämpften Märkten sind Führungskräfte und Investoren sich einig, dass die Ausrichtung jeder Geschäftsaktivität auf die Wertschöpfung für das Wachstum von entscheidender Bedeutung ist. Die Erfolgsbilanz von Coherent in diesem Bereich ist überzeugend für Unternehmen, die auf Wachstum setzen möchten", erklären Shawn und Tom.

"Diese Ernennungen bringen umfassende Erfahrung und neue Perspektiven mit sich und prägen die Art und Weise, wie Coherent Solutions intern und extern mit Technologie und Kundenbindung umgeht. Der Fokus bleibt unverändert: Wir entwickeln Lösungen ohne Übertreibungen, die von Bedeutung sind, und bauen vertrauenswürdige Partnerschaften auf", erklärt Igor Epshteyn, CEO von Coherent Solutions.

Über Coherent Solutions

Coherent Solutions ist ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Technik und Produktentwicklung, das 1995 in Minneapolis gegründet wurde. Mit Teams in zehn Entwicklungszentren weltweit nutzt das Unternehmen 30 Jahre Technologie-Know-how und Branchenkenntnisse, um Lösungen zu liefern, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Das Engagement für Qualität, Transparenz und Verbesserung hat dem Unternehmen einen Ruf als zuverlässiger Technologiepartner eingebracht.

