S.L. Benfica hat einen transformativen neuen Masterplan für das Estádio da Luz vorgestellt, der das Stadion als erstklassige internationale Sport- und Unterhaltungsdestination positioniert auf Augenhöhe mit den spannendsten Entwicklungen dieser Art weltweit und gleichzeitig das Fanerlebnis verbessert und die Verbindung zu den Fans und der lokalen Gemeinschaft stärkt.

Benfica New masterplan for the Estádio da Luz Stadium, designed by Populous: Night-time aerial image.

Populous hat in Zusammenarbeit mit dem renommierten Lissabonner Architekturbüro Saraiva Associados alle Aspekte der Masterplan-Entwicklung geleitet. Populous war auch der ursprüngliche Designer des 2004 eröffneten Stadions.

Ein Weltklasse-Viertel für Sport, Kultur und Unterhaltung

Das Projekt wird die Einrichtungen des Stadions modernisieren und neue Veranstaltungsorte, Annehmlichkeiten und öffentliche Räume in das umliegende Areal integrieren, wodurch ein wertvolles städtisches Gut für die Einwohner von Benfica geschaffen und die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit des Vereins gesichert wird.

Der Masterplan umfasst:

Eine Mehrzweckhalle mit 10.000 Plätzen, in der Konzerte, kulturelle Veranstaltungen, E-Sport-Events und große Sportveranstaltungen stattfinden können.

Zwei hochmoderne Sporthallen mit 2.500 bzw. 1.500 Plätzen, die für Basketball, Volleyball, Boxen und mehr genutzt werden können und die derzeitigen Pavillons und das Schwimmbad ersetzen.

Ein neues Schwimmbad (25 x 25 m) mit moderner Ausstattung, das Fans und Anwohnern gleichermaßen als Freizeiteinrichtung dient.

Ein neues Theater und Veranstaltungszentrum für bis zu 500 Personen.

Ein Fußballplatz und eine Laufbahn auf dem Dach, die mitten in Lissabon ein beeindruckendes Trainings- und Fitnessumfeld schaffen.

Gewerbe- und Wohnanlagen

Verbessertes Fanerlebnis im Mittelpunkt

Die Benfiquistas wie die Fans des Vereins genannt werden kommen in den Genuss eines neuen Treffpunkts vor und nach den Spielen in Form einer 100 m x 40 m großen Fanmeile vor der Hauptfassade des Stadions, die von den berühmten Plätzen Lissabons wie dem Praça do Rossio inspiriert ist.

Der Platz bietet Platz für über 10.000 Fans, verfügt über eine DJ-Anlage und einen Veranstaltungsbereich und ist von Gastronomiebetrieben, Einzelhandelsgeschäften und Terrassenrestaurants umgeben, sodass er sich zu einem ganzjährigen Anziehungspunkt für die Stadt entwickeln wird.

Die Fans profitieren außerdem von einer Reihe von Verbesserungen auf dem gesamten Campus, darunter Gastronomie-Terrassen, großformatige Sky-Screen-Installationen und verbesserte Verbindungsbrücken für mehr Bewegungsfreiheit und Barrierefreiheit.

Die Statue von Eusébio, einer geliebten Ikone des Vereins, wird sorgfältig an den Haupteingang des Platzes versetzt und dort vor der Kulisse der Stadionfassade einen prominenten Platz einnehmen, um die Fans bei ihrer Ankunft zu begrüßen.

Modernisierung des Estádio da Luz

Das Projekt wird auch das Stadion selbst auffrischen und neu beleben. Eine neue Fassade fließend und dynamisch in ihrer Architektur definiert die Form des Stadions aus einer zeitgenössischen Perspektive neu, mildert Licht und Wärme, um den Hallen Schatten zu spenden und den Komfort für die Fans zu erhöhen, während die ikonischen geschwungenen Dachstühle des Gebäudes erhalten bleiben.

Die Fassade verfügt über eine integrierte LED-Beleuchtung, die eine dynamische digitale Ebene über die gesamte Struktur webt und die Architektur an Spieltagen beleuchtet. So verwandelt sich das Stadion sowohl in einen Leuchtturm für die Fans als auch in eine beeindruckende Kulisse für den Fanplatz. Diese programmierbare LED-"Haut" ermöglicht es dem Stadion außerdem, sich mühelos an eine Vielzahl von Veranstaltungen anzupassen, von Fußballspielen bis hin zu Konzerten.

Michael Forward, Associate Principal bei Populous und Lead Designer des Projekts, erklärt: "Die Stadionfassade spricht eine zeitgenössische Architektursprache, die in der sich entwickelnden urbanen Geschichte Lissabons verwurzelt ist. Eine zurückhaltende Palette neutraler Farbtöne fördert einen nahtlosen Dialog mit dem umgebenden Masterplan, während vertikale Lamellen der Hülle Rhythmus und Durchlässigkeit verleihen. Der Gesamteffekt ist eine Hommage an das Erbe von Benfica und schafft gleichzeitig einen auffälligen visuellen Effekt, der selbstbewusst in die Zukunft blickt."

Zusätzlich wird das Stadion außerhalb des Sitzbereichs um eine vierte Ebene erweitert, die 6.800 m² gemischt genutzte Fläche bietet, darunter Clubbüros, ein erweitertes Premium-Hospitality-Angebot und kommerzielle Einrichtungen. Diese Erweiterung ist Teil einer umfassenderen Strategie, das Stadion über die Spieltage hinaus zu beleben und es tiefer in das städtische Leben Lissabons zu integrieren.

Nachhaltigkeit und Vermächtnis

Das Projekt setzt sich für nachhaltige Designprinzipien ein und integriert Photovoltaikmodule auf dem Stadiondach, "grüne" Dächer, Regenwassernutzung und Landschaftsgestaltungsstrategien, die die ökologische Widerstandsfähigkeit fördern. Die Entwicklung soll nicht nur das Erlebnis an Spieltagen verbessern, sondern auch langfristige soziale und ökologische Vorteile für die Gemeinde Lissabon bringen.

Zitate:

Rui Costa, Präsident von S.L. Benfica, sagte "Dies ist ein ehrgeiziges und strategisches Projekt, das sich auf unsere Mitglieder, Fans und das weitere Wachstum des Vereins konzentriert und das wir umgehend umsetzen wollen. Unser Ziel ist es, das Stadion und die Einrichtungen des Masterplans zu verbessern, um alle Sportarten zu fördern und die Position von Benfica als führende Sportinstitution des Landes sowohl in Portugal als auch weltweit weiter zu stärken und das rechtzeitig vor den großen internationalen Wettbewerben, die Portugal ausrichten wird. Es ist ein Projekt im wahrsten Sinne des Benfica-Geistes ein Projekt, das das Wettbewerbsumfeld verbessert, das Vereinserlebnis vertieft und alle willkommen heißt, die erleben möchten, was es bedeutet, Teil der Chama Imensa, der größten Fanbewegung Portugals, zu sein. Es ist eine Verpflichtung, uns stärker, wertvoller und zu einem noch größeren Vorreiter zu machen."

Tom Jones, Senior Principal und Projektarchitekt, sagte: "Dieser Masterplan ist ein Beispiel dafür, wie standortgebundene Mischnutzungsprojekte einen ganzen Stadtteil neu beleben können, und setzt neue Maßstäbe dafür, wie Stadien als kulturelle und gemeinschaftliche Leuchttürme dienen können. Das Estádio da Luz wird nicht nur die Heimat der stolzen Geschichte von Benfica sein, sondern auch ein Katalysator für seine lebendige Zukunft."

Jorge Betancor, Principal bei Populous und Leiter der Geschäfte des Unternehmens in Portugal, sagte: "Das Estádio da Luz ist eines der bekanntesten Stadien Portugals und Europas. Dieses Projekt wird die Anlagen modernisieren und neue Einrichtungen innerhalb des Geländes schaffen, die sowohl den Zuschauern an Spieltagen als auch der Öffentlichkeit das ganze Jahr über zur Verfügung stehen werden ganz im Sinne von Entwicklungen wie dem Wembley-Stadion und dem Etihad-Stadion von Manchester City. Es wird neue Maßstäbe in Portugal setzen und zu einem spannenden Zeitpunkt in der sportlichen Entwicklung des Landes stehen, das sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 vorbereitet."

Über Populous

Populous ist ein weltweit tätiges Architektur- und Designbüro, das sich auf die Gestaltung von Sport- und Unterhaltungsstätten spezialisiert hat. Das Portfolio des Unternehmens umfasst das Estádio da Luz von Benfica, das Tottenham Hotspur Stadium und das Wembley-Stadion in Großbritannien sowie stadionbezogene Masterpläne wie das Casablanca-Stadion in Marokko, das das größte Fußballstadion der Welt werden soll, und den Kai Tak Sports Park in Hongkong. In den letzten 40 Jahren hat das Unternehmen mehr als 3.500 Projekte im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar in aufstrebenden und etablierten Märkten entworfen. Die umfassenden Dienstleistungen von Populous umfassen Architektur, Innenarchitektur, Veranstaltungsplanung und -umgestaltung, Markenaktivierung, Wegeleitsysteme, Stadtplanung, Food- Beverage-Strategie, Landschaftsarchitektur und Beratung für nachhaltiges Design. Populous beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter und verfügt über 31 Büros auf vier Kontinenten mit regionalen Zentren in London, Kansas City und Brisbane.

