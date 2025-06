Charlotte - Benfica Lissabon hat sich zum Abschluss der Gruppenphase der Klub-WM gegen den FC Bayern München mit 1:0 durchgesetzt.



In der Partie, die bei großer Hitze in Charlotte stattfand, erzielte Andreas Schjelderup das entscheidende Tor in der 13. Minute. Der Norweger traf nach einer Flanke von Fredrik Aursnes per Direktabnahme ins linke Toreck. Die Bayern, die bereits für das Achtelfinale der Klub-WM qualifiziert waren, konnten trotz zahlreicher Chancen nicht ausgleichen.



Im Verlauf des Spiels zeigte sich Benfica bei den wenigen Gelegenheiten zielstrebiger, während den Bayern die letzte Durchschlagskraft fehlte. Leroy Sané hatte mehrere Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am starken Torhüter Anatoliy Trubin. Auch Joshua Kimmichs Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Die Münchner, die mit einer stark veränderten Startelf antraten, konnten den Druck auf die portugiesische Abwehr nicht entscheidend erhöhen.



Benfica musste in diesem Spiel mindestens einen Punkt holen, um das Weiterkommen in der Gruppe C zu sichern. Mit dem Sieg gegen die Bayern sicherte sich das Team aus Lissabon den Gruppensieg. Die Bayern, die in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz hatten, blieben trotz ihrer Bemühungen ohne Torerfolg und beendeten die Gruppenphase als Zweiter. Damit treffen die Münchener am Samstag im Achtelfinale auf Flamengo.





