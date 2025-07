Während SAP mit einem starken Cashflow überzeugt, gerät Philip Morris trotz angehobener Prognose unter Druck. Tesla steht vor einem schwächeren zweiten Quartal mit rückläufigen Auslieferungen - Klarheit bringen die Zahlen nach US-Börsenschluss. General Motors meldet derweil einen drastischen Gewinneinbruch infolge von US-Zöllen. In China sorgt Alibabas neue KI-Offensive für Aufsehen und heizt den Wettbewerb mit OpenAI & Co. an. Auch die Geldpolitik bleibt im Fokus: Ex-Präsident Trump fordert ...

