Rüsselsheim am Main (ots) -PEUGEOT bietet für die Modelle PEUGEOT 208, 408, 2008, 3008 und 5008 eine zusätzliche Ausstattungslinie: BUSINESS bzw. ALLURE BUSINESS, basierend auf der jeweiligen Einstiegsvariante STYLE oder ALLURE. Die neuen Varianten bieten eine erweiterte Serienausstattung, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskundinnen und -kunden zugeschnitten ist. Für den PEUGEOT 2008 wird die Ausstattungsvariante GT EXCLUSIVE eingeführt, die sich mit einer besonders hochwertigen Ausstattung an anspruchsvolle Kunden richtet. Ab Q4 2025 soll diese auf weitere Modelle ausgeweitet werden. Die Modelle sind sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden erhältlich. Die Produktion startet noch in diesem Jahr.Folgende Varianten werden eingeführt:- PEUGEOT 208 BUSINESS- PEUGEOT 408 ALLURE BUSINESS- PEUGEOT 2008 BUSINESS und GT EXCLUSIVE- PEUGEOT 3008 ALLURE BUSINESS- PEUGEOT 5008 ALLURE BUSINESSDetaillierte Infos finden Interessierte weiter unten im Text.Die neuen Ausstattungsvarianten bieten diverse technische Ausstattungen und moderne Fahrerassistenzsysteme, die sonst serienmäßig in höheren Ausstattungsvarianten enthalten waren. Für Kundinnen und Kunden bietet sich dadurch ein Preisvorteil: Der PEUGEOT 3008 und 5008 ALLURE BUSINESS weist etwaeinen Preisvorteil von bis zu 1.880 Euro inkl. MwSt. aus gegenüber der vergleichbar ausgestatteten Variante ALLURE.BUSINESS: Neue Variante für PEUGEOT 208 und 2008Die neue Ausstattungsvariante BUSINESS basiert für den PEUGEOT 208 und 2008 auf der Variante Style und wird serienmäßig um diverse Ausstattungen rund um Konnektivität und Sicherheit ergänzt. Der PEUGEOT 208 BUSINESS bietet einen Preisvorteil von bis zu 400 Euro inkl. MwSt., der PEUGEOT 2008 BUSINESS von bis zu 250 Euro inkl. MwSt.Zur erweiterten Serienausstattung des PEUGEOT 208 und des PEUGEOT 2008 BUSINESS gehören:- Navigationssystem: vernetzte 3D-Navigation, vernetzte Navigationsdienste von TomTom®, EV-Routing-Funktion mit Ladeplanung (Elektrovariante).- Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht- Einparkhilfe vorne (PEUGEOT 208)- Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt- ReifenpannensetOptional verfügbar und je nach Motorisierung ist der On-Board-Charger 11 kW mit V2L Funktion (=Vehicle to Load) erhältlich (Adapter erforderlich). Außerdem ist eine Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf optional für den PEUGEOT 2008 (je nach Motorisierung) erhältlich.Die Ausstattungsvariante BUSINESS wird in folgenden Antriebsvarianten angeboten:- PEUGEOT 208 PureTech 100 mit 74 kW (100 PS) (Kraftstoffverbrauch 5,2 l/100km; CO2-Emission 117 - 118 g/km; CO2-Klasse: D.(1))- PEUGEOT 208 HYBRID 110 e-DSC6 mit 81 kW (110 PS) Systemleistung (Kraftstoffverbrauch 4,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 102 - 105 g/km; CO2-Klasse: C.(1))- PEUGEOT E-208 Elektromotor mit 100 kW (136 PS) (Energieverbrauch 15,4 - 16,1 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2 -Klasse: A.(1))- PEUGEOT E-208 Elektromotor mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 14,1 - 14,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2 -Klasse: A.(1))- PEUGEOT 2008 PureTech 100 mit 74 kW (101 PS) (Kraftstoffverbrauch 5,7 l/100km; CO2-Emission 129 g/km; CO2-Klasse: D.(1))- PEUGEOT 2008 HYBRID 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) Systemleistung (Kraftstoffverbrauch 5,0 l/100km; CO2-Emission 113 g/km; CO2-Klasse: C.(1))- PEUGEOT E-2008 Elektromotor 156 mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 15,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1))Preise inklusive Mehrwertsteuer:- PEUGEOT 208 BUSINESS PureTech 100: ab 24.930 Euro UVP- PEUGEOT 208 BUSINESS HYBRID 110 e-DSC6: ab 28.015 Euro UVP- PEUGEOT E-208 BUSINESS Elektromotor 136: ab 36.325 Euro UVP- PEUGEOT E-208 BUSINESS Elektromotor 156: ab 37.325 Euro UVP- PEUGEOT 2008 BUSINESS PureTech 100: ab 29.540 Euro UVP- PEUGEOT 2008 BUSINESS HYBRID 145 e-DSC6: ab 34.510 Euro UVP- PEUGEOT E-2008 BUSINESS Elektromotor 156: ab 41.550 Euro UVPDie neue Ausstattungsvariante BUSINESS.ALLURE BUSINESS: Neue Variante für PEUGEOT 408, 3008 und 5008PEUGEOT bietet für den PEUGEOT 408, 3008 und 5008 eine zusätzliche Ausstattungslinie: PEUGEOT ALLURE BUSINESS. Basierend auf der Linie ALLURE bietet sie eine erweiterte Serienausstattung, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskundinnen und -kunden zugeschnitten ist. Der PEUGEOT 408 ALLURE BUSINESS bietet einen Preisvorteil von bis zu 400 Euro inkl. MwSt., der PEUGEOT 3008 und 5008 ALLURE BUSINESS von bis zu 1.880 Euro inkl. MwSt. gegenüber der vergleichbar ausgestatteten Variante ALLURE.Für den PEUGEOT 408 ALLURE BUSINESS sind serienmäßig je nach Motorisierung weitere technische Ausstattungen enthalten wie die PEUGEOT Connect Box, eine induktive Ladestation, Ausparkassistent Rear Cross Traffic Alert und Toterwinkelassistent, Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht, das Reifenpannenset und der On-Board Charger 7,4 kW. Optional zubuchbar ist eine Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf, das Winterpaket und zweifarbige Leichtmetallfelgen "Jaspe" 19" (48,26 cm).Zur erweiterten Serienausstattung des PEUGEOT 3008 und des PEUGEOT 5008 ALLURE BUSINESS gehören:- PEUGEOT i-Cockpit® mit schwebendem 21-Zoll-HD-Panoramadisplay (53,3 cm)- PEUGEOT i-Connect® Advanced: vernetzte 3D-Navigation, vernetzte Navigationsdienste von TomTom®, EV-Routing-Funktion mit Ladeplanung (Elektrovariante).- PEUGEOT i-Toggles: vollständig anpassbare berührungsempfindliche Tasten, die so programmiert werden können, dass sie schnellen Zugriff auf 10 favorisierte Funktionen des Benutzenden bieten.- Induktive Smartphone-Ladestation mit 15 kW auf der Mittelkonsole- Gepäckraumtrennnetz- Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray)Darüber hinaus verfügen der PEUGEOT 3008 und der PEUGEOT 5008 ALLURE BUSINESS serienmäßig über zusätzliche Fahrerassistenzsysteme, darunter:- Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell- Ausparkassistent Rear Cross Traffic Alert- Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht, die dank 12 um das Fahrzeug verteilten Sensoren eine 360°-Sicht auf die Umgebung bietet- Toterwinkelassistent mit großer Reichweite (bis zu 75 Meter)- Fernlichtassistent- Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-FunktionOptional und je nach Motorisierung sind eine Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf (vertikal), Grip Control für verbesserte Haftung auf rutschigem Untergrund inklusive Bergabfahrhilfe und M+S-Bereifung (Allwetterreifen) sowie ein 7,4-kW On-Board-Charger (1-phasig) zubuchbar. Der PEUGEOT 5008 ist optional auch als 5-Sitzer erhältlich.Die Ausstattungsvariante ALLURE BUSINESS wird in folgenden Antriebsvarianten angeboten:- PEUGEOT 408 Hybrid 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) Systemleistung (Kraftstoffverbrauch 5,1 - 5,2 l/100 km; CO2-Emission 114 - 117 g/km; CO2-Klasse: D.(1))- PEUGEOT 408 Plug-In Hybrid 225 e-DSC7 mit 165 kW (225 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 21,3 kWh Strom/100 km plus 0,9 - 1,1 l Benzin/100 km; CO2-Emission 19 - 21 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,0 - 6,2 l/100 km; CO2-Klasse: E.(1))- PEUGEOT 3008 HYBRID 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) Systemleistung (Kraftstoffverbrauch 5,4 - 5,6 l/100 km; CO2-Emission 121 - 126 g/km; CO2-Klasse: D.(1))- PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 mit 143 kW (195 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 20,5 - 20,9 kWh Strom/100 km plus 0,9 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 19 - 21 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,9 - 7 l/100km; CO2-Klasse: F.(1))- PEUGEOT E-3008 Elektromotor 210 mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch 16,9 - 17,7 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1))- PEUGEOT 5008 HYBRID 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) Systemleistung: (Kraftstoffverbrauch 5,6 - 5,9 l/100km; CO2-Emission 127 - 133 g/km; CO2-Klasse: D.(1))- PEUGEOT 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 mit 143 kW (195 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 21,5 - 22 kWh Strom/100 km plus 1 - 1,1 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 22 - 24 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 7,1 - 7,2 l/100km; CO2-Klasse: F.(1))- PEUGEOT E-5008 Elektromotor 210 mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch 17,8 - 18,8 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1))Preise inklusive Mehrwertsteuer:- PEUGEOT 408 ALLURE BUSINESS Hybrid 145 e-DSC6: ab 42.270 Euro UVP- PEUGEOT 408 ALLURE BUSINESS Plug-In Hybrid 225 e-DSC7: ab 49.300 Euro UVP- PEUGEOT 3008 ALLURE BUSINESS HYBRID 145 e-DSC6: ab 42.800 Euro UVP- PEUGEOT 3008 ALLURE BUSINESS Plug-In Hybrid 195 e-DSC7: ab 45.690 Euro UVP- PEUGEOT E-3008 ALLURE BUSINESS Elektromotor 210: ab 50.550 Euro UVP- PEUGEOT 5008 ALLURE BUSINESS HYBRID 145 e-DSC6: ab 45.660 Euro UVP- PEUGEOT 5008 ALLURE BUSINESS Plug-In Hybrid 195 e-DSC7: ab 48.690 Euro UVP- PEUGEOT E-5008 ALLURE BUSINESS Elektromotor 210: ab 53.050 Euro UVPAuf Geschäftskunden zugeschnitten: die neue Ausstattungsvariante ALLURE BUSINESSGT EXCLUSIVE: PEUGEOT 2008PEUGEOT bietet für den PEUGEOT 2008 eine zusätzliche Ausstattungslinie GT EXCLUSIVE. Basierend auf der höchsten Linie GT bietet sie eine erweiterte Serienausstattung, die hohen Ansprüchen gerecht werden soll. Der PEUGEOT 2008 GT EXCLUSIVE bietet einen Preisvorteil von bis zu 540 Euro inkl. MwSt.Zur erweiterten Serienausstattung des PEUGEOT 208 und des PEUGEOT 2008 GT EXCLUSIVE gehören:- PEUGEOT i-Connect® Advanced mit 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay und Echtzeitnavigation von TomTom®- Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO Funktion- Totwinkelassistent- Induktive Ladestation- Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht- Fahrersitz elektrisch verstellbar, mit Massagefunktion- Alcantara/Kunstleder "Iconium" in Schwarz mit Ziernähten in Grün und Grau- Lendenwirbelstütze elektrisch auf der Fahrerseite- Sitzheizung vorn, einstellbar in 3 Stufen- Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Evissa" 18 Zoll (45,7 cm)- ReifenpannensetOptional zubuchbar je nach Motorisierung sind Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf (nicht Elektrovariante), Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit manueller Jalousie, 11kW On-Board-Charger, dreiphasig, bi-direktional (Elektrovariante) und das Grip-Control Paket.Die Ausstattungsvariante GT EXCLUSIVE wird in folgenden Antriebsvarianten angeboten:- PEUGEOT 2008 PureTech 130 EAT8 mit 96 kW (130 PS) (Kraftstoffverbrauch 6,2 l/100km; CO2-Emission 140 g/km; CO2-Klasse: E.(1))- PEUGEOT 2008 HYBRID 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) Systemleistung (Kraftstoffverbrauch 5,0 l/100km; CO2-Emission 113 g/km; CO2-Klasse: C.(1))- PEUGEOT E-2008 Elektromotor 156 mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 15,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1))Preise inklusive Mehrwertsteuer:- PEUGEOT 2008 GT EXCLUSIVE Benziner 130 EAT8: ab 38.700 Euro UVP- PEUGEOT 2008 GT EXCLUSIVE HYBRID 145 e-DSC6: ab 40.220 Euro UVP- PEUGEOT E-2008 GT EXCLUSIVE Elektromotor 156: ab 47.000 Euro UVPFür weitere Modelle wird das Ausstattungsniveau GT EXCLUSIVE ab Q4 2025 eingeführt.Der PEUGEOT 2008 ist in der Ausstattungsvariante GT EXCLUSIVE erhältlich.PEUGEOT CareWie alle 100 Prozent elektrischen Modelle von PEUGEOT profitieren der PEUGEOT E-208, PEUGEOT E-408, PEUGEOT E-2008, PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 mit den Ausstattungsvarianten BUSINESS, ALLURE BUSINESS und GT EXCLUSIVE von PEUGEOT CARE(2), ein Programm, das den Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.Weitere Informationen erhalten Interessierte unter: https://www.peugeot.de/(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.(2) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html