Köln (ots) -Jetzt wird's ernst für Besserwisser, Schlaumeier und Alleskönner: RTL bringt ein neues Quiz-Format zur besten Sendezeit auf die Bildschirme - und der Titel ist Programm: "7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser". Moderiert wird die Show von keinem Geringeren als Steffen Hallaschka, der damit sein Debüt als Quizmaster feiert. Ausstrahlungstermine sind der 1. und 8. September 2025, jeweils montags um 20:15 Uhr bei RTL, vorab verfügbar auf RTL+.Hallaschka, bekannt aus "stern TV", tauscht das Studiopult gegen das Quizpult - und kann es kaum erwarten: "Ich freue mich total! Ich spiele wahnsinnig gern und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser - aber besonders, wenn es ums Spielen geht. Deswegen ist es für mich eine große Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen." Er führt durch eine Show, die nicht nur kluge Köpfe fordert, sondern auch Nerven wie Drahtseile. Denn: Sieben Kandidaten treten gleichzeitig gegeneinander an, jeder will beweisen, dass er oder sie der wahre Quiz-Champion ist.Die Konkurrenz? Hautnah. Während ein Kandidat am Pult sitzt, lauern die anderen wie Schatten im Hintergrund - bereit, bei der kleinsten Unsicherheit zuzuschlagen und selbst das Spiel zu übernehmen. Belohnt werden diese Besserwisser am Ende mit bis zu 100.000 Euro Gewinnsumme.Wer "Wer wird Millionär?" mag, wird dieses Format lieben - denn hier wird nicht nur gefragt, sondern stetig um den Platz am Pult gekämpft. "7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser" ist mehr als eine Quiz-Show. Hochspannung pur ist garantiert! Mit "Wer wird Millionär?" geht es übrigens ab dem 15.9. weiter mit neuen Folgen.Produziert wird "7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser" von der I & U TV Produktion GmbH im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Dörte vom Berg (Executive Producer) unter der Leitung von Christiane Hewel (Head of Producers).