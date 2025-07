Die Mercedes-Benz-Aktie schießt am Mittwoch wegen positiver Nachrichten aus dem Handelskrieg nach oben. Zeigt sich jetzt bald ein Kaufsignal bei dem DAX-Konzern? Und sollten Anleger dieses nutzen? Einigung zwischen USA und Japan Am Mittwoch befinden sich die Börsen weltweit in einer Aufwärtsbewegung. Die Ursache dafür ist eine Einigung zwischen den USA und Japan im Handelsstreit. Diese lässt auch bei Anlegern in Europa die Hoffnung auf einen versöhnlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...