München, 23. Juli 2025 - Die Cherry SE hat auf ihrer ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juli 2025 die breite Zustimmung ihrer Aktionärinnen und Aktionäre für den eingeschlagenen Transformationskurs erhalten. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die vorgestellten strategischen Fortschritte umfassen eine signifikante Reduzierung der Warenbestände zur Stärkung der Liquidität, die strategische Fokussierung im Gesundheitssegment durch die Einstellung von SmartLink, den gezielten Ausbau des wachstumsstarken Segments Digital Health durch neue SaaS-Modelle sowie eine gestärkte Marktposition im Bereich Gaming Peripherals. Zudem gab das Unternehmen eine Veränderung im Finanzressort bekannt. Bei einer Präsenz von über 37 % des Grundkapitals bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Restrukturierungs- und Transformationskurs des Unternehmens. Die Hauptversammlung erteilte den beiden Vorständen, Oliver Kaltner und Dr. Udo Streller, mit jeweils über 93 % der abgegebenen Stimmen die Entlastung. "Die breite Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist ein ermutigendes Signal des Vertrauens in unsere Strategie", sagt Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. "Wir haben 2024 entscheidende und tiefgreifende Maßnahmen ergriffen, um CHERRY zukunftssicher und profitabel aufzustellen. Dieser konsequente Fokus auf Effizienz, Liquidität und margenstarke Wachstumsfelder wie Digital Health wird uns nachhaltig stärken. Das Votum der Hauptversammlung bestärkt uns, diesen Weg entschlossen weiterzugehen." Im Rahmen der Hauptversammlung präsentierte der Vorstand die wesentlichen Fortschritte der strategischen Neuausrichtung. Ein zentraler Erfolg ist der signifikante Abbau der globalen Warenbestände, deren Wert zum 30. Juni 2025 auf EUR 43,1 Mio. reduziert werden konnte. Dies stellt eine massive Senkung gegenüber dem Höchststand von EUR 82 Mio. im Sommer 2023 dar und erhöht die Effizienz der Ressourcenallokation erheblich. Die strategische Fokussierung im Gesundheitsmanagement wird durch die Entscheidung unterstrichen, das Entwicklungsprojekt "CHERRY SmartLink" einzustellen. Diese Anpassung ist eine Reaktion auf veränderte technische und regulatorische Rahmenbedingungen im E-Rezept-Markt und ermöglicht es, freiwerdende Ressourcen gezielt in nachhaltige Wachstumsfelder zu investieren. Das Segment Digital Health & Solutions entwickelt sich weiterhin zum primären Wachstums- und Ertragsmotor. Angetrieben durch die fortschreitende Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen, baut CHERRY seine Position als führender Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen für die Telematikinfrastruktur weiter aus. Mit der strategischen Weiterentwicklung hin zu einem Plattformanbieter mit wiederkehrenden Umsätzen durch SaaS-Modelle, wie dem TI-Messenger, werden nachhaltige Ertragsquellen erschlossen. Im Segment Gaming & Office Peripherals zeigen die eingeleiteten Maßnahmen zur Bereinigung der Vertriebskanäle und zur Stärkung der Preisstruktur ebenfalls Wirkung. Insbesondere beim Abbau von Lagerbeständen wurden große Fortschritte erzielt, vor allem in der DACH-Region. Die Cherry SE wird die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts konsequent fortsetzen. Die vollständige Verlagerung der Schalterproduktion, die weitere Straffung der Organisationsstruktur und die klare Fokussierung auf margenstarke Geschäftsfelder bilden die Grundlage für eine nachhaltige Profitabilitätssteigerung. Zudem gab das Unternehmen eine Veränderung im Finanzressort bekannt. Volker Christ, Executive Vice President Global Finance & IT, wird das Unternehmen zum 31. Juli 2025 aus familiären Gründen verlassen. Der Vorstand und Aufsichtsrat danken ihm für seinen Einsatz. Oliver Kaltner: "Wir bedauern den Weggang von Volker Christ außerordentlich, respektieren aber seine Entscheidung, sich aus familiären Gründen zurückzuziehen. Er hat in einer für CHERRY entscheidenden Phase großartige Verantwortung übernommen und mit seiner Expertise und seinem unermüdlichen Einsatz den Finanzbereich maßgeblich professionalisiert. Für diesen wertvollen Beitrag danken wir ihm sehr und wünschen ihm und seiner Familie das Allerbeste für die Zukunft." Mit Entscheidung des Aufsichtsrats der Cherry SE wird das Finanzressort künftig wieder unmittelbar im Vorstand verankert sein. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in weit fortgeschrittenen Gesprächen zur Besetzung der CFO-Position. Bis dahin wird das Ressort übergangsweise vom CEO Oliver Kaltner geführt. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

