Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist im zweiten Quartal 2025 sehr wahrscheinlich in die roten Zahlen abgerutscht. Die Ökonomen der Grossbank UBS jedenfalls erwarten mit Blick auf den nächste Woche anstehenden Zahlenausweis einen Verlust im Bereich von 17 bis 27 Milliarden Franken. Grund für den Fehlbetrag sei in erster Linie die Abschwächung des US-Dollars zum Schweizer Franken, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...