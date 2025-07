ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Auftragszahlen des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen für das erste Geschäftsquartal wertete Andre Kukhnin am Mittwoch in einer ersten Reaktion als erwartungsgemäß. Der Umsatz habe leicht positiv überrascht. Im ersten Halbjahr gebe es einige Risiken für die Konsensschätzung zur Barmittelentwicklung (FCF). Doch im zweiten Halbjahr sei Besserung in Sicht./rob/gl/la



ISIN: FR0010220475

