EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

GFT treibt Strategie mit solidem vorläufigem Halbjahresergebnis, entschlossener KI-Ausweitung und Expansion in neue Branchen voran - Prognose für 2025 angepasst



23.07.2025 / 18:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GFT treibt Strategie mit solidem vorläufigem Halbjahresergebnis, entschlossener KI-Ausweitung und Expansion in neue Branchen voran - Prognose für 2025 angepasst GFT verfolgt seine Strategie im ersten Halbjahr 2025 konsequent weiter: Solides Wachstum, wegweisende Expansion von KI-Projekten und der Eintritt in neue Branchen begleitet von proaktiven Transformationsmaßnahmen legen den Grundstein für nachhaltige, langfristige Performance. Solides Umsatzplus von 3 Prozent: +6 Prozent organisches Wachstum, +1 Prozent M&A, -4 Prozent durch Währungseffekte

Markteinstieg in Robotik und physische KI: Entwicklung umfassender KI- und Softwareplattform für deutschen Branchenführer Neura Robotics

Starkes Wachstum in den USA, Kanada, Latam und APAC

Hohe Dynamik im Versicherungsbereich in Kanada mit Guidewire und in Brasilien mit AWS Cloud und GenAI-Produkt Wynxx

Neuaufstellung in UK und im Bereich Software Solutions im Gange; deutliche Währungseffekte belasten Umsatz und Ergebnis

Prognose für 2025 angepasst: Umsatz von ca. 885 Mio. EUR, bereinigtes EBIT von ca. 65 Mio. EUR Stuttgart, 23. Juli 2025 - GFT Technologies SE (GFT) setzt seine Fünfjahresstrategie weiter um und hat im Jahr 2025 mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Die im Juni bekannt gegebene strategische Partnerschaft mit Neura Robotics markiert den Einstieg von GFT in die schnell wachsende Robotik-Branche. Auch GFTs GenAI-Produkt Wynxx verzeichnete weiterhin starke Nachfrage: Die Zahl der Neukunden stieg im zweiten Quartal um 82Prozent gegenüber dem Vorquartal, von 23 auf 42. Zudem gelang die Expansion in drei weitere Länder. Die Zahl der verkauften Lizenzen legte im zweiten Quartal 2025 um 56Prozent zu auf nun 685. Über 10.000 GFT-Ingenieurinnen und -Ingenieure wurden an diesem GenAI-Produkt geschult, mit dem sich die Produktivität in der Softwareentwicklung nachweislich um bis zu 90 Prozent verbessern lässt. Die Auslastung verbesserte sich im zweiten Quartal, was auf die starke Nachfrage und das effiziente Kapazitätsmanagement zurückzuführen ist. Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte wird die am 15. Juli angekündigte Übernahme des SAP-Spezialisten Megawork GFTs Position im margenstarken Geschäft mit hochwertigen Dienstleistungen deutlich stärken. Zugleich beschleunigt sie das Wachstum des GenAI-Produkts Wynxx - insbesondere im Rahmen großangelegter SAP-Migrationsprogramme. Darüber hinaus erweitert GFT seine Präsenz in wichtigen Branchen wie Pharma, dem öffentlichen Sektor, Energie, Konsumgüter und Fertigung. Gleichzeitig stellt sich GFT im Rahmen seiner strategischen Initiativen aktiv bestehenden Herausforderungen, insbesondere im britischen Markt und bei der GFT Software Solutions GmbH. Diese wirken sich auf die kurzfristige Prognose aus, jedoch erwartet GFT ab 2027 eine Verbesserung der Profitabilität sowie ein nachhaltiges Umsatzwachstum infolge der Transformation. Nach vorläufigen Berechnungen wuchs der Konzernumsatz solide um 3 Prozent (+7 Prozent bei konstanten Wechselkursen), das bereinigte EBIT stieg um 2 Prozent. Dieser soliden operativen Leistung standen erhebliche negative Währungseffekte, Kapazitätsanpassungen bei GFT UK und GFT Software Solutions sowie der Wegfall eines hohen Einmalertrags aus dem Vorjahr gegenüber. Infolgedessen sank das EBIT um 36 Prozent und das EBT um 37 Prozent im Vergleich zu 2024. Die GFT Prognose für 2025 wurde daher auf einen Umsatz von rund 885 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 65 Mio. Euro angepasst. "Wir setzen unsere KI-zentrierte Strategie konsequent um. Dazu zählt ein strategisches Großprojekt für eine KI- und Softwareplattform mit dem deutschen Innovationsführer Neura Robotics. Zugleich skalieren wir unser GenAI-Produkt Wynxx weltweit für unsere Kunden. Mit der Übernahme des SAP-Spezialisten Megawork stärken wir zudem unser margenstarkes Servicegeschäft. Dort, wo es Herausforderungen gibt, gehen wir sie im Einklang mit unserer Strategie direkt an. Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum", so Marco Santos, Global CEO von GFT. Der GFT Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten 2025 einen Umsatz von 441,51 Mio. Euro. Damit übertraf das Unternehmen den Vorjahreswert von 429,63 Mio. Euro um 3 Prozent (auf Basis konstanter Wechselkurse +7 Prozent). GFT verzeichnete ein Wachstum von 20 Prozent im Bereich Versicherungen und 11 Prozent im Sektor Industrie & Sonstige. Der Umsatz im Bereich Banking ging leicht zurück (-2 Prozent). Anhaltend starkes Wachstum in Amerika, Rückgang in Europa Die Umsätze mit lateinamerikanischen Kunden stiegen um 21 Prozent und mit nordamerikanischen Kunden um 14 Prozent. Der Anstieg ist auf das starke Wachstum in Brasilien, den USA, Kanada und Kolumbien zurückzuführen. Die Umsätze mit europäischen Kunden gingen aufgrund makroökonomischer Herausforderungen um 6 Prozent zurück. Im Einzelnen sanken die Erträge mit spanischen Kunden um 7 Prozent, mit italienischen Kunden um 4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 und mit deutschen Kunden um 1 Prozent. Das Geschäft mit britischen Kunden lag 19 Prozent unter dem Vorjahreswert. "Indem wir Herausforderungen jetzt aktiv angehen, schärfen wir unseren Fokus auf die Erreichung unserer mittelfristigen Ziele. Gleichzeitig stärken wir unsere Position, um Wachstumschancen in zentralen Märkten und Branchen zu nutzen", so Jochen Ruetz, CFO und stellvertretender CEO von GFT. Ausblick 2025 angepasst, mittelfristige Ziele 2029 bekräftigt Aufgrund erheblicher negativer Währungseffekte sowie gezielter struktureller Veränderungen bei GFT UK und GFT Software Solutions hat GFT seine Prognose für 2025 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun für 2025 ein Umsatzwachstum von 2 Prozent auf 885 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich um 17 Prozent auf rund 65 Mio. Euro sinken. Für das Jahr 2029 strebt GFT weiterhin einen Umsatz von 1,5 Mrd. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 9,5 Prozent an. Das Unternehmen strebt ein nachhaltiges Umsatzwachstum an - getragen durch organisches Wachstum und gezielte Zukäufe im margenstarken Dienstleistungsgeschäft in den Kernmärkten. Fortlaufende Investitionen in KI und Innovation werden dieses Wachstum unterstützen. Die Profitabilität soll steigen, da sich der Service-Mix zunehmend auf margenstärkere Angebote und den Ausbau der Smartshore-Delivery verlagert. Ein starker Fokus auf die bestehenden Märkte wird zusätzlich Skaleneffekte und Effizienzgewinne ermöglichen. Marco Santos, Global CEO von GFT Bild herunterladen Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung Die GFT Technologies SE wird am 24. Juli 2025 um 14:00 Uhr (MESZ) einen Live-Webcast abhalten, um die vorläufigen Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorzustellen und ausgewählte Ausblicke zu geben. Die Veranstaltung ist über den Bereich Investor Relations auf der GFT-Website oder direkt über folgenden Link zugänglich: Webcast beitreten . Ihre Kontakte

Presse

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologien SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

Deutschland

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com

Investoren

Andreas Herzog

Investor Relations Gruppe

GFT Technologien SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

Deutschland

+49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com

Über GFT GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg. Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert. Let's go beyond_ www.gft.com/de www.gft.com/de/de/blog www.linkedin.com/company/gft-technologies x.com/gft.de



23.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com