FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TAURUS GOLD CORP. W1N CA87670N3031
AB/FROM ONWARDS 23.07.2025 18:47 CET
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TAURUS GOLD CORP. W1N CA87670N3031
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