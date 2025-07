ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach einer Personalie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Der zum Jahreswechsel angekündigte Abschied von Vorstandschef Joachim Wenning aus persönlichen Gründen komme überraschend, schrieb Will Hardcastle in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Nachfolger soll der bisherige Finanzvorstand Christoph Jurecka werden, was am Markt dem Fachmann zufolge gut ankommen sollte. "Ich war schon immer beeindruckt von Jureckas strategischen und natürlich auch von seinen äußerst beeindruckenden finanztechnischen Überlegungen", ergänzte Hardcastle./rob/la/he



ISIN: DE0008430026

