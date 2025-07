Es vergeht derzeit kaum ein Tag an den Märkten, an dem US-Zölle nicht in irgendeiner Weise ein Thema wären. Zumeist sind es vage Befürchtungen, welche Einzeltitel unter Druck setzen können. Am gestrigen Mittwoch waren es aber konkrete Neuigkeiten, die zu allgemeiner Heiterkeit führten. Die USA konnten sich mit Japan auf ein Zollabkommen einigen, was als großer Schritt angesehen wird.

