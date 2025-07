EUR/GBP stärkt sich auf etwa 0,8670 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag. - Die USA und die EU nähern sich einem Zollabkommen von 15%. - Es wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen hält, da die Frist für die Zölle näher rückt. - Der EUR/GBP-Kurs notiert in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag im positiven Bereich nahe 0,8670, ...

