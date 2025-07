Paris (ots/PRNewswire) -Wesentliche Punkte:- Mit der mehrfach ausgezeichneten SimCorp One Plattform, die SimCorp Managed Business Services und die Axioma Analytics Suite umfasst, wird AXA von effizienteren und besser integrierten Prozessen profitieren.- SimCorp wurde aufgrund seiner umfassenden Branchenexpertise und integrierten Funktionen, die den gesamten Investmentprozess für traditionelle und alternative Anlageklassen abdecken, ausgewählt.SimCorp, ein führendes globales Finanztechnologie-Unternehmen, gab heute bekannt, dass AXA die mehrfach ausgezeichnete Plattform1 SimCorp One zusammen mit SimCorp Managed Business Services implementieren wird, um die Portfolioüberwachung zu verbessern und das Risikomanagement zu stärken.Mit SimCorp One erhalten die Investment- und Risikomanagement-Teams von AXA erstmals eine konsolidierte Echtzeitansicht der Kapitalanlagen in allen Konzerneinheiten. Dies trägt dazu bei, betriebliche Reibungsverluste zu reduzieren und ermöglicht eine effektive Überwachung aller Anlagen - um die Investitionsentscheidungen von AXA global zu unterstützen."Durch die Partnerschaft mit SimCorp sowohl im Bereich der Technologie als auch der Managed Business Services implementieren wir nicht nur eine Plattform, sondern transformieren unsere gesamte Arbeitsweise", sagte Jean-Baptiste Tricot, Group Chief Investment Officer, AXA. "Der umfassende Ansatz von SimCorp bietet mehrere strategische Vorteile: Er vereinfacht unsere Technologie mit einer einzigen, integrierten Plattform, während die Managed Business Services von SimCorp es uns ermöglichen, unsere Teams auf Aktivitäten zu konzentrieren, die einen größeren Mehrwert bieten. SimCorps Technologieführerschaft und Versicherungsexpertise geben uns die Zuversicht, dass die Plattform mit unseren steigenden Anforderungen mitwachsen wird."SimCorp One adressiert zentrale Herausforderungen der Versicherungsbranche, darunter die zunehmende regulatorische Komplexität, den Bedarf an operativer Effizienz und die Nachfrage nach integrierten Technologielösungen, die sowohl traditionelle als auch alternative Anlagestrategien unterstützen.Mit SimCorp One erhält AXA Zugang zu kontinuierlicher Plattforminnovation, umfassendem Datenmanagement und spezialisiertem Fachwissen im Versicherungsbereich. Diese Elemente werden AXA dabei unterstützen, die sich stark entwickelnden Investitionsanforderungen weltweit zu erfüllen.Das einheitliche Datenmodell der Plattform verbindet Portfoliomanagement und Rechnungslegungsstandards nahtlos, um eine konsistente Risiko- und Investitionskontrolle zu gewährleisten und gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu unterstützen.Die in SimCorp One eingebettete Axioma Analytics Suite für avanciertes Risikomanagement ermöglicht Versicherern eine bessere Überwachung und Optimierung von Portfoliorisiken."Wir sind sehr stolz, AXA bei der Transformation ihres globalen Investmentgeschäfts zu begleiten", sagte Ralf Schmücker, Senior Managing Director EMEA, SimCorp. "Die Entscheidung von AXA unterstreicht die Position von SimCorp als bevorzugter Partner für Versicherer, die ihre Investmentprozesse optimieren und gleichzeitig höchste Standards bei Investitionsüberwachung und im Risikomanagement erreichen möchten. Wir bieten die einzige Lösung, die eine integrierte Front-to-Back-Abdeckung für alle Anlageklassen auf einer einheitlichen Datenstruktur realisiert. Dadurch sind wir bestens positioniert, um diese Herausforderungen zu meistern und einen ganzheitlichen Portfolioansatz zu ermöglichen."AXA wird SimCorp Managed Business Services für Datenmanagement und Investment Operations nutzen. Diese Services werden allen Nutzern der Plattform zeitnah Markt- und Referenzdaten zur Verfügung stellen und umfassende Asset-Services für alle AXA-Anlagen liefern.Erfahren Sie, wie SimCorp One dazu beitragen kann, die Investitionsabläufe, das Datenmanagement und das Portfoliomanagement in Ihrem Unternehmen zu modernisieren. Besuchen Sie www.Simcorp.com.Über SimCorpSimCorp ist ein führender Anbieter integrierter Investment-Management-Lösungen für die globale Buy-Side.SimCorp wurde 1971 gegründet und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. Mit seiner integrierten Plattform, seinen Dienstleistungen und seinem Partner-Ökosystem unterstützt SimCorp mehr als die Hälfte der 100 größten Investment Manager der Welt.SimCorp ist eine Tochtergesellschaft derDeutsche Börse Group. Ab 2024 gehört Axioma, der führende Anbieter von Risikomanagement- und Portfoliooptimierungslösungen für die globale Buy-Side, zu SimCorp.Weitere Informationen finden Sie unter www.simcorp.com.Über die AXA-GruppeDie AXA-Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Versicherung und Vermögensverwaltung mit 154.000 Mitarbeitern, die mehr als 95 Millionen Kunden in 50 Ländern betreuen. Im Jahr 2024 beliefen sich die IFRS17-Umsätze auf 110,3 Milliarden Euro und die zugrunde liegenden IFRS17-Erträge auf 8,1 Milliarden Euro.Die AXA-Stammaktie ist im Segment A von Euronext Paris unter dem Tickersymbol CS notiert (ISN FR 0000120628 - Bloomberg: CS FP - Reuters: AXAF.PA). AXAs American Depository Share wird auch auf der OTC QX-Plattform unter dem Tickersymbol AXAHY gehandelt.Die AXA-Gruppe ist in den wichtigsten internationalen SRI-Indizes enthalten, wie dem Dow Jones Sustainability Index (DJSI) und FTSE4GOOD.Sie ist Gründungsmitglied der UN Environment Programme's Finance Initiative (UNEP FI) Principles for Sustainable Insurance und Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment.1 SimCorp One wins two prestigious awards for transforming buy-side operations, June 2025.sean.pasternak@simcorp.com (mailto:sean.pasternak@simcorp.com)Medienkontakt:Sean B. 