Die Anteile der Deutschen Telekom starten am Donnerstag eine Erholung. Die Bonner profitieren von starken, am Vorabend vorgelegten Zahlen ihrer US-Tochter. T-Mobile US zieht der Konkurrenz davon Nach einer Kursflaute in den vergangenen Wochen findet sich die Aktie der Deutschen Telekom am Donnerstag unter den Top-Gewinnern im deutschen Leitindex DAX ein. Das Unternehmen profitiert von starken Zahlen der Tochter T-Mobile US, die am Mittwochabend dank eines hohen Neukundenwachstums starke Quartalszahlen präsentieren konnte. Gegenüber dem Vorjahr legten die Erlöse um 6,9 Prozent auf 21,13 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 110 Millionen US-Dollar übertroffen wurden. Unter den …