Die Veranstaltung wird Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Daten, Analyse sowie Cybersicherheit in die Lage versetzen, angesichts von KI-bedingten Umbrüchen, globaler Volatilität und steigender Kosten neue Wege fürs Wachstum zu erschließen

Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute das Programm für seinen Kongress "Technology Innovation Summit EMEA 2025" bekannt, der vom 8. bis 10. Oktober in London sowie digital stattfindet. Da Technologieführer mit unerbittlichen Unterbrechungen konfrontiert sind von KI-Durchbrüchen über Kostendruck bis hin zu geopolitischer Instabilität wird die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, zu einem Wettbewerbsvorteil. Die diesjährige Veranstaltung wurde entwickelt, um Führungskräfte in die Lage zu versetzen, den technologischen Wandel zu meistern, indem sie KI, Computing sowie agentenbasierte Systeme für intelligentere Automatisierung und schnellere Entscheidungsfindung nutzen sowie gleichzeitig Cloud-Strategien für Kompatibilität, Souveränität und Sicherheit optimieren.

Auf der Veranstaltung tauchen führende Experten aus den Bereichen Technologie, Daten, Analyse sowie Cybersicherheit in spannende, praxisnahe Erfahrungen mit Keynotes, Breakouts, Gesprächen am runden Tisch, Fallstudien, Workshops und Einzelsitzungen mit Analysten ein, um sich mit KI-bedingten Unterbrechungen, steigenden Kosten und geopolitischen Turbulenzen auseinanderzusetzen.

Zu den bemerkenswerten Keynotesitzungen gehören:

"Agentic To AGI: It's The Journey, Not The Destination." In dieser Keynote lernen Führungskräfte, den KI-Hype zu durchschauen, indem sie agentenbasierte KI und künstliche allgemeine Intelligenz (AGI)als Kontinuum betrachten und wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Weiterentwicklung der KI antizipieren.

In dieser Keynote lernen Führungskräfte, den KI-Hype zu durchschauen, indem sie agentenbasierte KI und künstliche allgemeine Intelligenz (AGI)als Kontinuum betrachten und wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Weiterentwicklung der KI antizipieren. Nutzen Sie den KI-Moment, um Ihre hohen Leistungsansprüche zu erreichen. In dieser Keynotesitzung wird offenbart, wie Führungskräfte Herausforderungen bezüglich der KI durch Geschäftsausrichtung, optimierte Governance und solide Datengrundlagen bewältigen können.

In dieser Keynotesitzung wird offenbart, wie Führungskräfte Herausforderungen bezüglich der KI durch Geschäftsausrichtung, optimierte Governance und solide Datengrundlagen bewältigen können. KI im Inneren: Der Aufstieg des intelligenten IT-Betriebsmodells. In dieser Keynote erfahren Führungskräfte, wie KI die IT umwandelt, und zwar in ein anpassungsfähiges, intelligentes System, welches Governance, Strategie und Betriebsabläufe neu gestalten kann.

In dieser Keynote erfahren Führungskräfte, wie KI die IT umwandelt, und zwar in ein anpassungsfähiges, intelligentes System, welches Governance, Strategie und Betriebsabläufe neu gestalten kann. FinOps und darüber hinaus: Skalierung der Technologie für die Zukunft, ohne die Bank zu sprengen. Diese Keynote erläutert, wie die Integration von FinOps in das IT-Finanzmanagement die strategische Budgetierung und bessere Finanzergebnisse vorantreibt.

Diese Keynote erläutert, wie die Integration von FinOps in das IT-Finanzmanagement die strategische Budgetierung und bessere Finanzergebnisse vorantreibt. Die Datenbereitschaft ist der wichtigste Faktor für KI-Ergebnisse. Während dieser Keynote werden Führungskräfte die entscheidende Rolle von Datenstrategie und -governance für die Verbesserung von KI-Ergebnissen, Kostensenkung und Gewährleistung von Verantwortung verstehen.

Während dieser Keynote werden Führungskräfte die entscheidende Rolle von Datenstrategie und -governance für die Verbesserung von KI-Ergebnissen, Kostensenkung und Gewährleistung von Verantwortung verstehen. Auf Vertrauen bauen: Risiken abwägen und das Potenzial der KI ausschöpfen. In dieser Keynote erfahren Führungskräfte, die KI-Risikominderung durch den Einsatz vertrauenswürdiger KI mit Innovation in Einklang zu bringen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erhalten.

"Automatisierung sowie sich entwickelnde digitale Anforderungen, während sie gleichzeitig Altsysteme verwalten und zunehmenden Cybersicherheitsbedrohungen begegnen müssen", so Pascal Matzke, Forrester VP sowie Forschungsleiter und Veranstaltungsmoderator des T&I Summit EMEA. "Sie müssen den ROI von Technologieinvestitionen nachweisen, Kostendruck bewältigen und sich eng an den Unternehmenszielen ausrichten. Der Technologie- und Innovationskongress EMEA 2025 wird Führungskräften umsetzbare Erkenntnisse und innovative Strategien an die Hand geben, um einen Kurs für nachhaltiges Wachstum festzulegen."

Auf der Veranstaltung wird Forrester zudem seine Technology-Awards-Gewinner auszeichnen, um Unternehmen zu würdigen, welche ihre Geschäftsergebnisse durch ihre IT-Fähigkeiten verbessert haben. Darüber hinaus bietet der T&I Summit EMEA 2025 spezielle Programme, darunter den Executive Leadership Exchange (ELE), den Austausch für Führungskräfte aus den Bereichen Technologie und Daten, der nur auf Einladung zugänglich ist, sowie das Forrester Women's Leadership Programm, das die Gemeinschaft und den Aufstieg von Frauen in der Technologie fördert. Der Kongress bietet zudem Zertifizierungskurse für leistungsstarke IT-Strategie sowie KI- und Datenbereitschaft an, in denen Führungskräfte praktische Strategien sowie Tools zur Bewertung und Verbesserung ihrer Unternehmensfähigkeiten erwerben.

