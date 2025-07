Berlin/Hannover (ots) -- Die unabhängige Quirin Privatbank berät ab sofort in neuen Räumlichkeiten- Niederlassung blickt auf erfolgreiche 17 Jahre zurück - und hat noch viel vor- Bank lädt ein zum Tag der offenen Tür am 31. Juli 2025Das renommierte "Haus Basse" bekommt neue Mieter - ab dem 1. August 2025 betreut die Quirin Privatbank hier ihre Kundinnen und Kunden aus Hannover und Umgebung. Die Bank berät in deutschlandweit 15 Niederlassungen Anlegerinnen und Anleger bereits seit 2008 unabhängig von Provisionen und unterscheidet sich damit maßgeblich von allen anderen Banken. Bundesweit vertrauen mehr als 13.500 Kundinnen und Kunden der Bank 6,7 Mrd. Euro (Stand 31.12.2024) zu verwaltende Vermögen an."Ich bin in Hannover seit der ersten Stunde dabei", berichtet Niederlassungsleiter Karsten Scholvin. "Wir hatten damals nicht einen Kunden, wir haben bei null angefangen. Umso stolzer bin ich auf das, was wir in den letzten 17 Jahren hier erreicht haben", so Scholvin weiter. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören heute zum Team in Hannover - sie betreuen etwa 430 Mio. Euro von mehr als 1.000 Kundinnen und Kunden. "Dank unseres stetigen Wachstums bei Kunden, verwalteten Vermögen und Mitarbeitenden war es nun an der Zeit, neue, größere Räumlichkeiten zu beziehen."Die neue Niederlassung befindet sich in bester Geschäftslage in Hannover-City, im traditionsreichen, denkmalgeschützten "Haus Basse", mit Blick auf die Börse Hannover und das Opernhaus. Das "Haus Basse" ist eines der ältesten erhaltenen Gebäude in der Georgstraße. "Alle Kunden und Berater können sich über ein neues Filialdesign, repräsentativere Räumlichkeiten und eine bessere Lage freuen", so Scholvin. Die neue Niederlassung bietet ausreichend Platz für alle Mitarbeitenden sowie zwei Beratungsräume und einen Konferenzraum für kleine, exklusive Veranstaltungen.Beste Voraussetzungen für die weiteren Wachstumspläne der Bank, die sich nicht auf den bisherigen Erfolgen ausruhen will. "Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, ihre finanziellen Lebensziele zu erreichen, und gleichzeitig als Bank weiter wachsen. Wir begleiten sie in Sachen Ruhestands- und Finanzplanung, aber auch wenn Unternehmen oder Immobilien verkauft werden sollen, Lebensversicherungen fällig werden, Erbschaften gestaltet werden sollen etc. Sprechen Sie uns an, kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie!"Zur Eröffnung am 31. Juli 2025 lädt die Niederlassung alle Interessierten von 13 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis. Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Ende 2024 rund 6,7 Milliarden Euro von 13.500 Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG rechtlich selbstständig ist und Ende 2024 etwa 2,7 Milliarden Euro von etwa 91.000 Kunden betreute.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63861/6083388