NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Joseph Dickerson lobte nach dem Quartalsbericht am Donnerstag das starke Abschneiden der Bank im europäischen Privatkundengeschäft. Auch die strenge Kostenkontrolle hob er positiv hervor./rob/ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000131104

