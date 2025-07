© Foto: NOAA - Unsplash

Der US-amerikanische Chemieriese Dow hat am Donnerstagmittag einen erschreckend schwachen Quartalsbericht vorgelegt. Davon könnte auch BASF betroffen sein. Gerät die BASF-Aktie jetzt mit in den Abwärtssog? Dass sich die Chemieindustrie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in der Krise befindet, ist kein Geheimnis. Die schwache Industriekonjunktur macht den Herstellern von Basischemikalien zu schaffen, während gestiegene Rohstoff- und Energiekosten auf den Margen lasten. In der Hoffnung auf Besserung haben Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt bei der Aktie von BASF zugegriffen, die damit am Donnerstagvormittag auf den höchsten Stand seit Anfang April kletterte. …