DJ Roche erwägt Direktverkauf von Medikamenten an US-Patienten

Von Joshua Kirby und Adria Calatayud

DOW JONES--Roche hat nach den Worten des Chefs des Schweizer Pharmakonzerns mit US-Regierungsvertretern die Möglichkeit erörtert, Medikamente direkt an Patienten in den USA zu verkaufen. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die die Arzneimittelpreise in den USA an die niedrigsten Preise in anderen Industrieländern bindet. "Eines der Dinge, die wir definitiv diskutiert haben, ist das Modell des Direktvertriebs an Patienten", sagte Roche-CEO Thomas Schinecker in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Durch den Direktverkauf an die Patienten würde Roche die Zwischenhändler umgehen, auf die ein großer Teil der Gewinnmarge entfällt, und so die Preise senken können, ohne Innovation im Keim zu ersticken, so Schinecker.

