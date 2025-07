The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2025



ISIN Name

DE000A1R0RZ5 EKOSEM-AGRAR AG 12/27

DK0060036564 SPAR NORD BANK NAM. DK 10

US15117N6022 IMUNON INC. DL-,01

US92511W1080 VERRICA PHARMAC. DL-,0001

XS1813504666 SIGMA HOLDCO 18/26 REGS

XS1827819910 SON.ESP.F.2 18/37 A1

XS1827820256 SON.ESP.F.2 18/37 A2

XS1917880871 SON.ESP.F.2 18/37 A3

XS1917881259 SON.ESP.F.2 18/37 A4

XS2198191962 TK ELEV. HOL REGS 20/28





© 2025 Xetra Newsboard