Roche bleibt ein Fels in der Pharmabranche - und doch bröckelt das Bild etwas. Trotz eines stabilen Halbjahresumsatzes und wachsender Investitionen in den USA zeigt die Pipeline Schwächen, insbesondere bei Schlüsselprojekten in der Onkologie und Gentherapie. Die Aktie notiert aktuell bei 283,00 EUR - leicht unter Druck, aber nicht ohne Perspektive. Wie geht es weiter für den Schweizer Pharmariesen?Halbjahreszahlen stabil - Diagnostik unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...