Skechers bestätigt die Spekulationen der Fans über seinen Schlagzeilen machenden Slam Dunk in SKX-REIGN-Schuhen während der NBA-Playoffs 2025 im Mai und gibt offiziell bekannt, dass OG Anunoby, Forward der New York Knicks, dem Team Skechers beitritt. Der NBA-Champion und defensive Powerhouse wird nicht nur in Skechers Basketballschuhen antreten, sondern auch in den globalen Marketingkampagnen der Marke zu sehen sein.

Die Nachricht kommt kurz bevor Anunoby zusammen mit seinem Skechers-Kollegen Terance Mann von den Brooklyn Nets die Marke auf einer Basketballtour durch Europa repräsentieren wird. Die Tour startet am 26. Juli in Belgrad und führt anschließend nach Berlin, Frankfurt und Zadar.

"Skechers hat mir geholfen, weiterhin auf Elite-Niveau Basketball zu spielen, und ich liebe diese Schuhe", sagte OG Anunoby, der verschiedene Skechers Basketball-Modelle trägt, darunter SKX NEXUS und SKX REIGN. "Ich spiele schnell und nah am Boden. Ich springe und bewege mich viel. Skechers hat den Schuh, der mir Komfort und Schutz bietet und mir hilft, jeden Tag mein Bestes zu geben."

"Da wir wachsen und unsere Skechers Basketballschuhe ständig weiterentwickeln, möchten immer mehr Spitzenspieler unserem Team beitreten und den Komfort, der Leistung bringt, in ihre Spiele einbringen", sagte David Weinberg, Chief Operating Officer von Skechers. "OG ist bekannt für seine spektakulären Dunks und seine defensive Stärke auf dem Platz und eine fantastische und inspirierende Ergänzung unseres globalen Teams. Wir freuen uns darauf, OG und Terance Mann in der kommenden Woche auf Tour zu begleiten, um bei Veranstaltungen mit unseren europäischen Einzelhandelspartnern Fans und Medienvertreter zu treffen."

Ogugua "OG" Anunoby wurde in London geboren und wuchs ab seinem vierten Lebensjahr in Missouri auf, wo er sich in der High School als Basketball-Phänomen hervorgetan hat. Vor seinem ersten Jahr an der Indiana University wurde er von The Sporting News zum Pre-Season All-American gewählt. 2017 meldete er sich für den NBA-Draft an, wo er von den Toronto Raptors an 23. Stelle ausgewählt wurde. 2019 gewannen die Raptors die NBA-Meisterschaft, wodurch Anunoby als erster in Großbritannien geborener Basketballspieler diesen Titel errang. 2024 wurde er zu den New York Knicks transferiert und ist seitdem sehr erfolgreich. In der letzten Saison erzielte er durchschnittlich 18 Punkte pro Spiel, darunter sein Karrierehoch von 40 Punkten in einem Spiel gegen Denver.

Die beiden leistungsstarken Skechers-Basketballschuhe, die Anunoby trägt, spiegeln seinen dynamischen Spielstil wider stark, vielseitig und stets kontrolliert. Der SKX NEXUS ist ein Low-Top-Court-Schuh, der für Geschwindigkeit, Stabilität und Halt entwickelt wurde und außergewöhnlichen Komfort und Reaktionsfähigkeit bietet. Der SKX REIGN hingegen konzentriert sich auf die Förderung der Sprungkraft und intensive Traktion, damit Anunoby auf beiden Seiten des Spielfelds schnell und konzentriert bleiben kann.

Anunoby ergänzt das Skechers-Team, zu dem auch sein Raptors-Meisterschaftsteamkollege Norman Powell, sein Partner auf der Europatour Terance Mann sowie die NBA-Spieler Julius Randle, Joel Embiid, Jabari Walker und Josh Green sowie die WNBA-Athletinnen Rickea Jackson, Jackie Young und Kiki Iriafen gehören.

Über den Basketball hinaus bietet Skechers auch Performance-Schuhe für Elite- und Freizeitsportler in den Bereichen Laufen, Fußball, Golf, Pickleball/Padel und Cricket an.

Skechers Basketballschuhe sind unter skechersbasketball.com und in ausgewählten Skechers-Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Basketballfans können hinter die Kulissen der Produktvorstellungen von Skechers Basketball und vieles mehr blicken, indem sie @skechersbasketball auf Instagram und TikTok folgen.

Skechers (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company mit Sitz in Südkalifornien, entwirft, entwickelt und vermarktet eine vielfältige Palette an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in 180 Ländern und Territorien in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie direkt über skechers.com und in mehr als 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Skechers ist ein Fortune 500 -Unternehmen und verwaltet sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern. Weitere Informationen finden Sie unter about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok.

