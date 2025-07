Der DAX hat am Donnerstag sein zum Teil gutes Plus nicht ganz halten können. Am Ende ging er 0,2 Prozent höher bei 24.295,93 Zählern aus dem Handel. Auch der Start in den Freitag dürfte eher verhalten ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte darunter bei 24.291 Zählern.Auf der Konjunkturseite steht am Vormittag die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Juli im Fokus. Zudem bleibt der Zollkonflikt ein bestimmendes Thema. In den USA fällt der Blick am ...

