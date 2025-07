Dass die teils drakonischen Einfuhrzölle der USA heftige Auswirkungen haben würden, das ist längst kein Geheimnis mehr. Doch was bisher nur eher vage befürchtet wurde, das zeigt sich in den Zahlen der Unternehmen aus dem zweiten Quartal bzw. in Prognosen nun immer deutliche. Die Folge ist eine eher gedrückte Marktstimmung und teils große Furcht vor anstehenden Bilanzen.

