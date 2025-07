Von Marcus Weyerer, CFA Director of ETF Investment Strategy EMEA Franklin Templeton ETFs «Trotz anhaltender Risiken waren die Märkte nicht nur ruhig, sondern haben sich sogar hervorragend entwickelt. Diese Selbstzufriedenheit steht im Gegensatz zu den wachsenden Fragezeichen an mehreren Fronten: der globalen Wachstumsentwicklung, den Unternehmensgewinnen, den Zöllen, den Auswirkungen der Fiskalpolitik von Trump und der geopolitischen Lage. In Verbindung ...

