NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe die eigenen Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) klar verfehlt und die Jahresziele deutlich gesenkt, schrieb Piral Dadhania in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Es fehle dem Unternehmen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt offenbar an Produkt- und Markendynamik. Noch sei es zu früh, den strategischen Weg des neuen Chefs vorherzusagen. Ungeachtet der günstigen Bewertung bleibe er bei der Aktie an der Seitenlinie./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 03:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 03:01 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

© 2025 dpa-AFX-Analyser