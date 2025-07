FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Puma nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Letztere sei zwar keine Überraschung, das Ausmaß aber schon, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dazu habe der Quartalsbericht die Erwartungen klar verfehlt. Die Umsatzschwäche hat laut Cochrane eher unternehmensspezifische Gründe und dürfte nicht so einfach zu beheben sein. Er begrüße es aber, dass der neue Chef vor der Vorstellung der neuen Strategie klar Schiff mache./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

© 2025 dpa-AFX-Analyser