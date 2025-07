Der Mineralölkonzern Shell erweitert sein Schnellladenetz Shell Recharge in Rheinland-Pfalz und im Saarland. An gleich vier Orten hat das Unternehmen nun jeweils vier neue Ladepunkte eingerichtet. Einer der Standorte befindet sich auf einem Suoermarkt-Parkplatz von Rewe, die anderen an Shell-Tankstellen. Die neuen Ladestationen befinden sich an Tankstellen in Saarbrücken (Lebacher Straße), Ottweiler (Bliesstraße) und Ramstein (In dem Wat) - letztere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...