FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Puma von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 22 auf 18 Euro gesenkt. Der Sportartikelhersteller habe ein unerwartet schwaches Quartal hinter sich, schrieb Thomas Maul am Freitag nach der Zahlenvorlage. Es sei zu erwarten gewesen, dass der neue Chef Arthur Hoeld reinen Tisch machen wolle. Stark gestiegene Lagerbestände, eine nachlassende Markendynamik und das drastische Ausmaß der Zielsenkung für das Jahr 2025 hätten am Kapitalmarkt allerdings einen Schock ausgelöst. Puma sei gefordert, das relativ kleine Marketingbudget effizient einzusetzen. Die Herausforderungen seien derzeit zu hoch, um das Anlageurteil "Halten" aufrechtzuerhalten./rob/ajx/he



