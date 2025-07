Die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Europa konnte am Sonntag eine Einigung erzielt werden. Die Partien konnten sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA einigen. Davon sind laut der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch Autos, Halbleiter und pharmazeutische Produkte betroffen. Neben den weiteren Entwicklungen richtet sich der Anlegerfokus vor allem auf die laufende Berichtssaison.Nach der Einigung im Zollstreit zwischen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...