Beim Saisonfinale der Formel E in London hat sich der deutsche Hersteller die beiden noch offenen WM-Titel gesichert. Das dominierende Team am Wochenende war aber Jaguar - mit Auswirkungen auf die Fahrerwertung hinter Weltmeister Oliver Rowland. Der britische Nissan-Pilot hatte sich bereits beim vorangegangenen Rennwochenende in Berlin vorzeitig den Fahrer-Titel gesichert. Für Rowland selbst ging es in London also "nur" noch um die Hersteller-Wertung ...

