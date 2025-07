Der DAX befindet sich am Montag wegen des Handelsdeals zwischen den USA und Europa im Aufwind. So stark reagiert der deutsche Leitindex. Außerdem im Fokus: Puma und ProSiebenSat.1 Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger erleichtert auf das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA reagiert. Der hiesige Leitindex DAX stieg im frühen Handel am Montag um 0,9 Prozent auf 24.437 Punkte und näherte sich so seinem vor fast drei Wochen ...

