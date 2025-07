Die Ergebnisse von Verbio für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 25 (zum 30. Juni) dürften erste Anzeichen einer operativen Erholung zeigen, auch wenn eine vollständige Trendwende zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich bleibt. Das Quartal dürfte vom allmählichen Hochfahren der Anlage in Nevada (USA) und von der Stabilisierung der Preise profitieren, nachdem die ersten neun Monate durch technische Probleme in den USA, Margendruck und schwache Verkaufspreise aufgrund von Dumpingpreisen aus Asien gekennzeichnet waren. Der Konsens erwartet für das Geschäftsjahr 25 ein EBITDA von EUR 24-47 Mio., was EUR 1-24 Mio. im vierten Quartal impliziert. Auf der regulatorischen Seite haben die EU und die USA in den letzten Monaten unterstützende Maßnahmen eingeführt, einschließlich strengerer europäischer Zertifizierungsregeln und höherer US-Mischungsanforderungen. Während das GJ25 ein Übergangsjahr bleibt, sehen wir das GJ26 als Ausgangspunkt für eine Erholung. Nach unseren revidierten Schätzungen bekräftigen wir unser BUY-Rating und unser Kursziel von EUR 15,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se





© 2025 AlsterResearch