Die Viscom SE wird voraussichtlich ein Ergebnis für das zweite Quartal vorlegen, das in etwa dem des ersten Quartals entspricht. Umsatz und Auftragseingang bleiben unverändert, unterstützt durch eine kontinuierliche Umsetzung des Auftragsbestands und fortgesetzte Aktivitäten in Asien. Die EBIT-Marge dürfte sich im Vergleich zum Vorquartal auf etwa 2% verbessern, was auf die laufende Kostenoptimierung und die Vorteile eines schlankeren Betriebsmodells zurückzuführen ist. Für das zweite Halbjahr erwarten wir eine flache bis leicht bessere Entwicklung als im ersten Halbjahr, wobei eine deutlichere Erholung im Jahr 2026 wahrscheinlich ist. Angesichts der bereits im ersten Quartal erreichten Rückkehr zur operativen Profitabilität bekräftigen wir unser BUY-Rating und unser Kursziel von 6,50 EUR, das durch das Potenzial für einen zyklischen Aufschwung ab 2026 untermauert wird. Bitte registrieren Sie sich hier für den Earnings-Call am 14. August: https://research-hub.de/events/registration/2025-08-14-10-00/VC6-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





© 2025 AlsterResearch