NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 95 auf 92 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie erleichtert, dass die Zielsetzungen trotz Währungs- und Zolleffekten bestätigt wurden. Der Lebensmittelkonzern werde zudem wohl seine vierprozentige Dividendenrendite beibehalten können. Die Erfolge, die der Konzernchef aufweisen könne, sollten Investoren weiter ermutigen./tih/zb



