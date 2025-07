Schlechte Nachrichten von der Allianz zu Wochenbeginn: Die US-Tochter Allianz Life ist Opfer eines massiven Datendiebstahls geworden. Der Versicherer hat schnell reagiert und bereits am Folgetag unter anderem das FBI eingeschaltet. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger zu dem Vorfall in den USA wissen müssen.Cyberkriminelle haben sich am 16. Juli über eine Social-Engineering-Attacke Zugriff auf ein cloudbasiertes CRM-System eines Drittanbieters von Allianz Life in den USA verschafft. Betroffen sind dabei ...

