Zoll-Entspannung beflügelt den Stern: Mercedes-Benz trotzt Unsicherheiten mit Substanz

Rückenwind für die deutsche Automobilbranche: Die Einigung zwischen der EU und den USA auf einen Basiszollsatz von fünfzehn Prozent hat die Aktienkurse großer Hersteller beflügelt - auch die Papiere der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) legten zur Markteröffnung zunächst zu. Die drohende Eskalation durch US-Präsident Donald Trump, der mit Zöllen von bis zu dreißig Prozent gedroht hatte, ist damit vorerst vom Tisch. Für den Stuttgarter Premiumhersteller bedeutet das vorallem: mehr Planungssicherheit, insbesondere für die Exporte aus dem US-Werk in Alabama.

Noch bevor der vollständige Q2-Bericht am 30. Juli veröffentlicht wird, zeichnen sich erste Konturen eines durchwachsenen Quartals ab. Die operative Marge im Automobilsegment dürfte laut Unternehmensangaben am unteren Ende der Zielspanne von sechs bis acht Prozent liegen - ohne Berücksichtigung der jüngsten Zollvereinbarungen. Auch bei den Kurszielen überwiegt Zurückhaltung: Die Erwartungen der Experten bewegen sich überwiegend im Bereich zwischen fünfzig und fünfundfünfzig Euro, was auf eine vorsichtige Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung hindeutet.

Die Gründe für die Zurückhaltung liegen auf der Hand: Ein verlangsamter Absatz in China, gestiegene Rohstoffkosten und ein intensiver Wettbewerb im Elektrosegment setzen die Margen unter Druck. Dennoch bleibt die Substanz des Konzerns unbestritten. Die Transformation hin zu einer softwaregetriebenen, elektrifizierten Luxusmarke schreitet voran - mit Modellen wie dem EQS und der neuen E-Klasse-Generation, die zunehmend digitale Dienste in den Mittelpunkt rücken.

Strategisch setzt Mercedes-Benz auf eine klare Fokussierung: weniger Volumen, mehr Wert. Das Ziel ist eine EBIT-Rendite im hohen einstelligen Bereich - auch in einem volatilen Umfeld. Die jüngste Zoll-Einigung könnte dabei als Katalysator wirken, um die Profitabilität im US-Geschäft zu stabilisieren.

Mercedes-Benz Group AG Tageschart

Charttechnisches Bild

Charttechnisch zeigt sich die Mercedes-Benz-Aktie derzeit in einer spannenden Phase. Nach einem Zwischentief Anfang Juli bei rund 48,50 Euro hat sich der Kurs zuletzt deutlich erholt und notiert aktuell um die 55 Euro. Damit wurden sowohl die 100-Tage-Linie (ca. 53 Euro) als auch die 200-Tage-Linie (rund 54,5 Euro) nach oben durchbrochen - ein technisches Signal, das weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen könnte.

Der nächste markante Kursstand, den es zu überwinden gilt, ist das Jahreshoch vom März bei etwa 63 Euro. Ein Anstieg in diese Region würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und könnte neue Dynamik in die Aktie bringen. Auf der Unterseite bieten 51 und 48 Euro wichtige Unterstützungen, die zuletzt mehrfach bestätigt wurden.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Mercedes-Benz Group AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Mercedes-Benz AG HB88PP 1,9 36,326263 EUR 36,326263 EUR 3,01 Open End Mercedes-Benz AG UG5QV0 0,73 48,060523 EUR 48,060523 EUR 7,14 Open End

Turbo Open End Bear auf Mercedes-Benz Group AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Mercedes-Benz AG HB3KQP 1,51 70,238316 EUR 70,238316 EUR 3,8 Open End Mercedes-Benz AG HD6BN6 0,7 62,080822 EUR 62,080822 EUR 7,43 Open End

