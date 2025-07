Allianz Partners, die Assistance-Tochter der Allianz, hat zentrale Positionen im Bereich Mobility & Assistance neu besetzt: Susan Poynor wird Global Head of Mobility, während Ali Bashirinia kürzlich die Funktion des Global Head of Roadside Assistance übernommen hat. Allianz Partners, Anbieter von Versicherungs- und Assistancedienstleistungen, hat personelle Veränderungen im Bereich Mobility & Assistance bekannt gegeben. Susan Poynor übernimmt den Posten als Global Head of Mobility. In dieser Funktion ...

