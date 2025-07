Im Jahre 2022 sicherte sich BP einen Anteil von 40,5 Prozent am Projekt AREH-Projekt (Australian Renewable Energy Hub), bei dem im sonnigen Bundesstaat Queensland bis zu 26 Gigawatt an Solar- und Windkraftkapazität errichtet werden sollten und anschließend in grünem Wasserstoff und Ammoniak umgewandelt werden sollten. Nun will der Energieriese aussteigen. Dabei hatten die Briten ihren Anteil am Joint Venture in den vergangenen Jahren sogar noch auf 63,57 Prozent erhöht. Doch nun teilte ein Unternehmenssprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...