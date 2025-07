NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe insgesamt robuste Kennziffern vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der nun zunehmenden Klarheit hinsichtlich der Auswirkungen der Zölle, des stärkeren Beitrags von Innovationen zum Umsatzwachstum und der weiterhin soliden Führung des Gesamtgeschäfts zählt er EssilorLuxottica weiter zu seinen bevorzugten Aktien./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 20:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

© 2025 dpa-AFX-Analyser