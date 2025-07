The following instruments on XETRA do have their first trading 29.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.07.2025Aktien1 IT0005660219 Energy Time S.p.A.2 GB00BN4HT335 Indivior PLCAnleihen/ETF1 DE000A4DFK32 CHAPTERS Group AG2 DE000DW6AJ63 DZ BANK AG3 US87165BAX10 Synchrony Financial4 US87165BAY92 Synchrony Financial5 IE0000BQ75C2 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF6 IE000K1VI152 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF